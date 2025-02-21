Kağıthane'de Elektrikli Sobadan Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kağıthane'deki bir apartmanda çıkan elektrikli soba yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:43
Kağıthane'de Elektrikli Sobadan Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın Kağıthane'de Panic Yarattı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen korkutucu bir yangın, bir apartmanda elektrikli sobanın neden olduğu alevlerin şiddetiyle başladı. Merkez Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın 6. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın Anı ve Kurtarma Operasyonu

Yangının, elektrikli sobanın kısa devre yapmasının ardından hızla yayıldığı ifade ediliyor. Olay sırasında üst katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle merdivenli araç yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek ambulansla hastaneye sevk etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle dairenin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Ayrıca, yangının başladığı anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve bu görüntüler olayın ne denli paniğe yol açtığını gözler önüne serdi.

Yetkililer, dünya genelinde artan elektrikli soba kullanımının yangın tehlikesini artırdığına dikkat çekerek, bu tür cihazların kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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