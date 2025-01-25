Kağıthane'de İnşaat İle Bitiştirilen Bina Tahliye Edildi

Kağıthane'de İnşaat Çalışmasında Çatlaklar Oluştu

Kağıthane'de, Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaat çalışmaları sırasında, bitişikteki 3 katlı binada çatlaklar meydana geldi. Olay üzerine, bölgeye sevk edilen Kağıthane Belediyesi ekipleri incelemelere başladı.

Binanın Tahliyesi ve Güvenlik Önlemleri

İnceleme sonucunda, bina sakinlerinin derhal tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen bina sakinleri, çevredeki otellere yerleştirildi.

Belediyeden Açıklama

Kağıthane Belediyesi, yapılan açıklamada, inşaat sahasında gerçekleştirilen fore kazık çalışmaları sırasında oluşan titreşimlerin, bitişikteki binada çatlaklar oluşturduğunu belirtti. Belediye yetkilileri, tahliye işlemlerinin herhangi bir can veya mal kaybı olmadan yapıldığını vurgulayarak, "Tahliye edilen binada bulunan 4 dairenin sakinleri, civardaki otellerde ağırlanarak, hasar oluşan bina ve çevresi güvenlik çemberine alınmıştır." dedi.

Açıklamanın devamında, inşaat sahasının yakınındaki diğer binalardan karot örnekleri alınacağı ve sonuçlara göre gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ifade edildi.