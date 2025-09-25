Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Kağıthane'de restoranda silahlı saldırı: Avukat Murat K. yaralandı

Güvenlik kamerası saldırıyı kaydetti, şüpheliler aranıyor

İstanbul Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, Avukat Murat K. silahla yaralandı. Olay, restorana gittiği sırada motosikletle gelen kişilerce gerçekleştirildi.

Olay yerinde edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen 2 şüpheli'den biri iş yerine girerek Murat K.'ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Murat K. (34) hastaneye kaldırıldı ve hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Görüntülerde, restorana motosikletle gelen iki zanlıdan birinin avukata ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.