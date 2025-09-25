Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Kağıthane Ortabayır'da restorana giren şüphelinin silahlı saldırısı sonucu Avukat Murat K. (34) yaralandı; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:22
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Kağıthane'de restoranda silahlı saldırı: Avukat Murat K. yaralandı

Güvenlik kamerası saldırıyı kaydetti, şüpheliler aranıyor

İstanbul Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, Avukat Murat K. silahla yaralandı. Olay, restorana gittiği sırada motosikletle gelen kişilerce gerçekleştirildi.

Olay yerinde edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen 2 şüpheli'den biri iş yerine girerek Murat K.'ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Murat K. (34) hastaneye kaldırıldı ve hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Görüntülerde, restorana motosikletle gelen iki zanlıdan birinin avukata ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Heybeliada Okulu için hazırız — Bartholomeos ile görüşeceğim
2
Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü
3
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
4
Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
5
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi
6
Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır
7
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim