Kağıthane'ye Yeni Sosyal ve Sportif Tesis: Yeşil Vadi 4. Etap

Proje ve Konum

Kağıthane Belediyesi, Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu ile entegre şekilde planlanan yeni bir sosyal ve sportif tesisi ilçeye kazandırıyor. Yaklaşık 8 dönümlük alan üzerine inşa edilen Yeşil Vadi 4. Etap projesiyle Kağıthane'ye yeni yeşil alanlar ve modern spor sahaları ekleniyor.

Tesis İçeriği

Proje kapsamında basketbol sahası, voleybol sahaları ve padel sahası ile birlikte yürüyüş yolları, sosyal tesis, çocuk oyun alanları ve 43 araç kapasiteli otopark yer alıyor. Tesis, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve sosyal yaşamını sürdürebileceği şekilde planlandı.

Belediye Görüşü

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Yeşil Vadi'nin ilçenin önemli yaşam alanlarından biri haline geldiğini belirterek yeni etapla spor ve dinlenme alanlarının artırıldığını vurguladı. Öztekin, vatandaşların modern tesislerde vakit geçirebileceğini ve çocukların güvenli oyun alanlarında eğlenebileceğini söyledi.

Hedef ve Etki

Projenin yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Yeşil Vadi 4. Etap ile bölge sakinleri; spor sahaları, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılarıyla planlanan yeni bir sosyal ve sportif tesise kavuşmuş olacak. Kağıthane Belediyesi, bu proje ile ilçenin yeşil alan kapasitesini artırmayı ve vatandaşlara nitelikli spor ile dinlenme alanları sunmayı amaçlıyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ, YEŞİL VADİ BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU İLE ENTEGRE ŞEKİLDE PLANLANAN YENİ SOSYAL VE SPORTİF TESİSİ İLÇEYE KAZANDIRIYOR. YAKLAŞIK 8 DÖNÜMLÜK ALAN ÜZERİNDE İNŞA EDİLEN YEŞİL VADİ 4. ETAP PROJESİYLE KAĞITHANE’YE YENİ YEŞİL ALANLAR VE MODERN SPOR SAHALARI EKLENİYOR.