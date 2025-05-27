Kahire Büyükelçisi Şen: "2024, Türkiye ve Mısır Arasındaki Ticaretin En İyi Yılı Olacak"

Türkiye'nin Ticaret Hacmi Rekor Seviyede

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin rekor seviyeye ulaştığını belirterek, "2024 yılı iki ülke arasındaki ticaret tarihindeki en iyi yıl oldu" dedi.

Mısır'daki Gelişen Emlak Piyasası

Büyükelçi Şen, En-Nehar Televizyonu’nda yayınlanan "Yeni Cumhuriyet" programında Mısır’daki emlak piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin sanayi sektörünün dünya standartlarında bir kaliteye ulaştığını vurgulayan Şen, bu sektörün GSYİH'nın en önemli sektörü konumuna geldiğini kaydetti.

Altyapı ve Yeni Kentler Mısır'ı Cazip Kılıyor

Şen, Mısır'ın altyapı geliştirmeleri ve yeni şehirlerin inşasıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullanarak, son 12 yılda yapılan yatırımların Türkiye'yi ve diğer yabancı yatırımcıları çektiğini kaydetti. Mısır'ın El-Alameyn gibi yeni şehirlerde ve konut alanında önemli gelişmelere tanık olduğu bilgisini verdi.

Türk Yatırımcıların Mısır'a İlgisi Artıyor

Büyükelçi, "Bu gelişmeler, Türk yatırımcılar başta olmak üzere, yabancı yatırımcıları bölgeye çekmeye yardımcı oluyor" ifadelerini kullanarak, yol şebekelerinin tamamlanmasının ve mevcut limanların genişletilmesinin Mısır'ı cazip kıldığını dile getirdi.

Gayrimenkul Piyasası Karşılaştırması

Şen, Mısır ve Türkiye'deki gayrimenkul piyasalarını karşılaştırarak, yabancı yatırımcıların vize işlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Mısır'a ev satın alan yabancıların uzun vadeli oturma izni almasının ön koşul olduğunu ifade etti.

Turizmde Karşılıklı Gelişim

Büyükelçi, Mısır'ın Türklere yönelik vize işlemlerini kolaylaştırma yönündeki adımların Türk turist sayısını artırdığını vurgulayarak, her iki ülkede de karşılıklı turizmin geliştirilmesi için irade ve strateji bulunduğunu belirtti. Özellikle kültürel turizmin teşvikine odaklanıldığını kaydetti.

Şen'in Mısır Sevgisi

Mülakatın sonunda, Büyükelçi Şen, Mısır yemeklerini çok sevdiğini ve Mısır sanatını, özellikle de Ümmü Gülsüm'ü çok beğendiğini ifade etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, En-Nehar Televizyon kanalında yayınlanan "Yeni Cumhuriyet" adlı programına verdiği özel röportajda, Mısır'daki emlak piyasasındaki gelişmeleri ve mevcut yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, En-Nehar Televizyon kanalında yayınlanan "Yeni Cumhuriyet" adlı programına verdiği özel röportajda, Mısır'daki emlak piyasasındaki gelişmeleri ve mevcut yatırım fırsatlarını değerlendirdi.