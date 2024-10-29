Kahire'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Kahire'de Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Büyükelçi Şen Ev Sahipliği Yaptı

Büyükelçi Salih Mutlu Şen'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Mısır Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile çok sayıda Mısırlı ve yabancı yetkili katıldı. Diplomatik misyon temsilcileri de etkinliğe iştirak etti.

İlişkiler Vurgulandı

Büyükelçi Şen, katılımcılara hitap ederek, son dönemde Türkiye ile Mısır arasında gözlemlenen dikkat çekici ilişkilerin artışına dikkat çekti. Etkinlikte, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği vurgulandı.