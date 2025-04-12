Kahraman'dan Gençlere Kritik Mesajlar: Her Darbe 389 Milyar Dolar Kayba Sebep Oldu

İsmail Kahraman Trabzon'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, Trabzon'da düzenlenen "Gençlik Akademileri" programında, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı darbelere ve bunlarla birlikte gelen ekonomik kayıplara dikkat çekti. Kahraman, "27 Mayıs 1960 darbesi 389 milyara, Gezi Olayları 22 milyar dolara, 28 Şubat darbesi ise 381 milyara mal oldu. Her darbe bizi yontmak içindir." şeklinde konuştu.

Ülkenin Zaman İçindeki Gelişimi

Kahraman, Türkiye'nin bugün 7 milyon üniversite öğrencisine sahip olduğunu vurgularken, 1960 yılında üniversiteye girdiği dönemde ülkede sadece 7 üniversite ve 65 bin 722 öğrenci bulunduğunu açıkladı. Kahraman, Türkiye'nin şu anki gelişimini değerlendirerek, "Bugün 15 bin dolar milli gelirimiz var ve 2024 yılı itibarıyla 1 trilyon 515 milyar dolar gayrisafi milli hasılamız olacak." dedi.

Gençlere Motivasyon ve Tavsiyeler

Kahraman, gençlere şöyle seslendi: "Postalları istemiyoruz, müdahale istemiyoruz. Başkanlık sistemi içinde sandığın olduğu bir Türkiye istiyoruz. Gelişiyoruz ve bunu önleyemezsiniz diyeceksiniz." Gençlerin, milli ruha ve şuura sahip olması gerektiğini belirten Kahraman, darbelere karşı duyarlılığı artırmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Genç: "Eğitim Programlarıyla Donanmış Bir Gençlik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirecek olanların gençler olduğunu vurguladı. Genç, "Medeniyetimizin değerlerini yeniden inşa etmek ve yeryüzüne taşımak için eğitim programlarıyla donanmış bir gençliğe ihtiyacımız var." sözlerini kullanarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin önemini belirtti.

Toplantıya Yoğun İlgi

Etkinliğe Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın ve çok sayıda genç de etkinlikte yer aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Akademileri" programının açılışına katılmak üzere Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman (sağda), Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı (solda) ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Akademileri" programının açılışına katılmak üzere Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman (sağda), Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı (solda) ziyaret etti.