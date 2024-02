Kahramanlar-49 ile DAEŞ'e büyük darbe: 33 ilde 147 gözaltı

İç işleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütü DEAŞ'a karşı 33 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyona dair gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Yerlikaya'nın paylaşımında operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ortak olarak gerçekleştiği bilgisi aktarıldı.

Yerlikaya, DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen Adana'da 5, Adıyaman'da 3, Afyonkarahisar'da 17, Ankara'da 8, Antalya'da 3, Bingöl'de 1, Bitlis'te 1, Bolu'da 4, Bursa'da 2, Çorum'da 3, Diyarbakır'da 7, Düzce'de 1, Eskişehir'de 1, Elazığ'da 2, Gaziantep'te 6, İstanbul'da 2, İzmir'de 11, Karabük'te 1, Kayseri'de 5, Kırıkkale'de 1, Kırşehir'de 6, Kilis'te 6, Kocaeli'de 3, Konya'da 4, Kütahya'da 1, Manisa'da 9, Mardin'de 3, Mersin'de 6, Muğla'da 2, Sakarya'da 8, Samsun'da 2, Şanlıurfa'da 11 ve Yalova'da 2 kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla terörle mücadelenin son ana kadar devam edeceğini ve yılmadan operasyonlar ile teröristlerin ensesinde olunacağını belirtti. Ali Yerlikaya yaz-kış demeden her mevsim ve her an terör eylemi hazırlığında olanlarla mücadelenin sürdürüldüğü ve son teröristte etkisiz hale getirilene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında operasyonda yer alan polislere teşekkür ederek gündüz-gece demeden operasyonlarda devamlılığın sağlanacağı mesajını verdi.