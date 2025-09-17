Kahramanmaraş Afşin'de Tır-Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Göksun-Elbistan kara yolunda Güzelyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Göksun-Elbistan kara yolunun Güzelyurt Mahallesi mevkiinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü: Abdullah Y. idaresindeki 46 D 1160 plakalı otomobil, İ.P. yönetimindeki 46 VJ 207 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Abdullah Y., Ahmet Ö. ve Osman Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden üç kişi, sıkıştıkları yerden çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Tır sürücüsü İ.P. ise gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.