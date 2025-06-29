Kahramanmaraş Depreminin Ardından Mobil Uydu Haberleşme Çözümleri Geliştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir girişim başlatıldı. Bu süreçte, mobil uydu haberleşme ve acil durum iletişim sistemleri oluşturuldu.

Elektronik haberleşme ve savunma sanayisi uzmanı olan Power Broadcast tarafından geliştirilen Ka ve Ku Band Mobil Acil Durum Uydu Haberleşme Sistemleri, doğal afetler, savaşlar ve acil durum senaryolarında kesintisiz ve güvenli iletişim altyapısı sunmayı hedefliyor. Geliştirilen bu sistemler üç farklı modelde hizmet veriyor: Araç Üstü Mobil Sistem, Çekilebilir Mobil Sistem (Römork Tipi) ve Taşınabilir Portatif Sistem.

Sistemler, Ka ve Ku band uydular üzerinden, dünya genelinde bölge fark etmeksizin yalnızca 10 dakika içinde devreye giriyor. Bu sistemlerin aktif hale gelmesiyle birlikte telefon, Wi-Fi, telsiz, canlı video yayın ve veri haberleşmesi hizmetleri sağlanıyor.

Güneş Enerjisi ve Enerji Desteği

Dahili veya harici güneş paneli ile çalışan sistemlerde, güneş enerjisinin yetersiz kaldığı durumlarda otomatik olarak devreye giren bir jeneratör mevcut. Özellikle afet ve kriz bölgelerinde 14 kilovata kadar enerji desteği sunarak mobil bir enerji istasyonu (power bank) gibi çalışabiliyor. Ayrıca jammer (sinyal kesici) cihazlarından etkilenmeyen sistemler, güvenli ve kesintisiz bağlantı sağlıyor.

Ek Özelliklerle Zenginleştiriliyor

Temel özelliklerin yanı sıra, opsiyonel modüller ile telsiz rölesi gibi ek hizmetler sunulabiliyor. Bu sayede geniş bir kapsama alanı oluşturularak iletişim imkanı sağlanıyor. Hava Durumu İstasyonu ile anlık meteorolojik verilerin sağlanması ve bölgesel hava durumu takibi mümkün hale geliyor. Ayrıca, dron destekli arama kurtarma faaliyetleriyle görüntü aktarımı, geniş alan taraması ve kritik noktalara hızlı müdahale yapabilme olanağı bulunuyor.

Lessons Learned from the Earthquake

Power Broadcast Elektronik Haberleşme ve Savunma Sanayi Genel Müdürü Onur Bayın, 2017 yılından bu yana haberleşme ve savunma sanayisine yönelik çeşitli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Kahramanmaraş depremlerinin ardından hızla bir uydu haberleşme çözümü oluşturduklarını ifade eden Bayın, geliştirdikleri sistemin en büyük avantajının 10 dakikada kurulması olduğunu vurguladı. Tek bir operatörle başlatılabilen sistem, güneş enerjisi, jeneratör ve dahili bataryalarıyla kesintisiz hizmet sunuyor.

Acil Durumlarda İletişim Kesintisini Önlemek

Bayın, özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer acil durum birimleriyle, olası iletişim sorunlarını en aza indirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bunun yanı sıra, römork ya da çekme karavan versiyonlarının yanı sıra mevcut araçlara entegrasyon da yapılabiliyor. Sistem, ihtiyaca göre farklı opsiyonlarla birlikte sunuluyor.

Sonuç olarak, geliştirdikleri mobil uydu haberleşme sistemleri, Türkiye’nin kriz anlarındaki iletişim altyapısını güçlendirerek acil durumlarda en üst düzeyde etkin bir yanıt verilmesine olanak tanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede haberleşme ihtiyacının karşılanmasına destek veren girişim, geçen sürede yaptığı iyileştirmelerle "Mobil Uydu Haberleşme ve Acil Durum İletişim Sistemleri" oluşturdu. Elektronik haberleşme ve savunma sanayisi alanında çalışmalar yapan Power Broadcast tarafından geliştirilen Ka ve Ku Band Mobil Acil Durum Uydu Haberleşme Sistemleri, doğal afet, savaş ve acil durum senaryolarında kesintisiz ve güvenli iletişim altyapısı sunmayı hedefliyor. Geliştirilen çözümler, Araç Üstü Mobil Sistem, Çekilebilir Mobil Sistem (Römork Tipi) ve Taşınabilir Portatif Sistem olarak 3 ayrı modelde hizmet verebiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede haberleşme ihtiyacının karşılanmasına destek veren girişim, geçen sürede yaptığı iyileştirmelerle "Mobil Uydu Haberleşme ve Acil Durum İletişim Sistemleri" oluşturdu. Elektronik haberleşme ve savunma sanayisi alanında çalışmalar yapan Power Broadcast tarafından geliştirilen Ka ve Ku Band Mobil Acil Durum Uydu Haberleşme Sistemleri, doğal afet, savaş ve acil durum senaryolarında kesintisiz ve güvenli iletişim altyapısı sunmayı hedefliyor. Geliştirilen çözümler, Araç Üstü Mobil Sistem, Çekilebilir Mobil Sistem (Römork Tipi) ve Taşınabilir Portatif Sistem olarak 3 ayrı modelde hizmet verebiliyor.