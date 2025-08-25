Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda İş Yerinde Yangın Söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Menderes Mahallesi Şeyhadil Mezarlığı arkasında bulunan iş yerinin çatı bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.