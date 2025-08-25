DOLAR
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda İş Yerinde Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; dumandan etkilenen 1 kişiye müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:08
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda İş Yerinde Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda İş Yerinde Yangın Söndürüldü

Çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Menderes Mahallesi Şeyhadil Mezarlığı arkasında bulunan iş yerinin çatı bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

