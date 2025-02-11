Kahramanmaraş, Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 105. Yılını Coşkuyla Kutluyor

Kahramanmaraş, düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerle kutlamalara başladı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, eski valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlikler Devam Ediyor

Törenin ardından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi, Uzunoluk Caddesi'nde Sütçü İmam olayını canlandırarak katılımcılara süt ikramında bulundu. Daha sonra etkinliklere katılan protokol üyeleri, Kahramanmaraş Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Etkinliklere ayrıca İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, belediye başkanları ve birçok kişi katıldı.

Vali Ünlüer'den Anlamlı Mesaj

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlüer, mesajında, işgalci güçlerin zulmüne Maraş halkının boyun eğmediğini, Sütçü İmam'ın ilk kurşunun kıvılcım oluşturduğunu belirtti.

Ünlüer, halkın Arslan Bey komutasında Rıdvan Hoca'nın cihat çağrısıyla düşman üzerine yürüyerek, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tek yürek olup destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. "22 gün süren bu onurlu mücadele, yalnızca Maraş'ın değil, tüm Anadolu'nun kaderini değiştirdi" diyen Ünlüer, Maraşlıların kendi topraklarını düşmandan temizleyerek milletin bağımsızlık umutlarını özgürlüğe kavuşturduğunu ifade etti.

Vali Ünlüer, bu zaferin Kurtuluş Savaşı'nın ilk büyük kıvılcımı olduğuna dikkat çekerek, "Maraş halkı, işgalcilerin zulmüne karşı sadece silahla değil, imanla, cesaretle ve vatan aşkıyla direndi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kendi kendini kurtaran şehir' diyerek şereflendirdiği bu kahraman insanlar, özgürlüğü başkasından beklemeden, kendi bileklerinin hakkıyla kazandı. Onların yazdığı destan, esaret altında inleyen milletimize ilham verdi ve bağımsızlık yolculuğunun meşalesini yaktı. Bu eşsiz mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı ardından Maraş'a 'Kahraman' ünvanı verilerek şanlı mazisi taçlandırıldı. Bu, sadece Maraş'ın değil vatan uğruna can veren her bir kahramanın hak ettiği bir gururdu."