Kahramanmaraş Göksun'da İş Yerini Yakmaya Kalkışan Şüpheliden Biri Tutuklandı

Olayın Özeti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, iş yerini yakmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden birinin tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma ve Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerini yakmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık 52 saat süresince güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyerek düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlı ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

