Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; sürücü jandarmaya götürüldü.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 19:22
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

F.K. (68) yönetimindeki 50 AAF 668 plakalı otomobil, Göksun-Çardak bağlantı yolu Saraycık Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ve Hayatını Kaybedenler

Kazada Süleyman K. olay yerinde hayatını kaybetti. Rauf A., Doğukan K., Seyfettin Y. ve Kemalettin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Rauf A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğukan K. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma

Otomobilin sürücüsü F.K., ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

