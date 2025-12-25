Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Spor Vadisi: Yeni Sosyal Merkez Hazır

DOLAR
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 30 bin m²’lik Spor Vadisi tamamlanıyor; tenis, basketbol, kaykay ve daha fazlası.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:25
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde başlatılan kapsamlı dönüşüm projesinde sona gelindi. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen proje, 30 bin metrekarelik alanda modern ve çok amaçlı bir spor vadisi sunuyor.

Tesisin içeriği ve donanımı

Proje kapsamında alanda 4 tenis kortu, 3 basketbol sahası, 2 açık fitness alanı, kaykay pisti, satranç üniteleri, masa tenisi alanları ve bocce sahaları yer alıyor. Spor alanları ile birlikte çocuk oyun grupları imalatı büyük ölçüde tamamlandı; ekipler eş zamanlı olarak çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarını sürdürüyor.

Yeşil alan düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla tasarlanan proje, sadece spor tutkunlarına değil ailelere, gençlere ve çocuklara da hitap eden bir sosyal merkez olarak planlandı. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından 15 Temmuz Spor Vadisi, Kahramanmaraşlıların kullanımına açılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel: “Kahramanmaraş’ı sporla büyüyen, sporla güçlenen bir şehir haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz 15 Temmuz Spor Vadisi, bu vizyonun en somut örneklerinden biri. 30 bin metrekarelik bu alanda tenis kortlarından basketbol sahalarına, kaykay pistinden açık fitness alanlarına kadar her yaştan vatandaşımıza hitap eden, modern ve nitelikli bir spor yaşam alanı oluşturduk. Burayı yalnızca bir spor alanı olarak değil ailelerin huzurla vakit geçirebileceği, gençlerimizin enerjilerini doğru alanlara yönlendirebileceği, doğayla iç içe bir sosyal merkez olarak planladık. İnşallah son hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Spor Vadimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız”

Hedefler ve beklentiler

Proje, her yaştan vatandaşa hitap eden yapısıyla kentte spor kültürünü güçlendirmeyi, gençlerin spora erişimini artırmayı ve güvenli, nitelikli sosyal alanlar oluşturmayı amaçlıyor. Uzun vadede Kahramanmaraş’ın spor altyapısına kalıcı katkılar sağlaması hedefleniyor.

