Kahramanmaraş'ta 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali Başladı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen festivalin gelirleri Gazze kadınlarına bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:28
Kahramanmaraş'ta 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali Başladı

Kahramanmaraş'ta 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali

Kahramanmaraş'ta kadın istihdamını desteklemek amacıyla düzenlenen 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali başladı. Festival, Piazza AVM'de gerçekleştirildi ve kadınların el emeğiyle ürettiği gıda, ev tekstili, çanta, bijuteri ve el sanatları ürünleri alıcılarıyla buluştu.

Festival Açılışında Birlik Mesajı

Festivalin açılışı sırasında Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, kadın emeğinin üretimini ve girişimciliğini desteklemek için bir araya geldiklerini vurguladı. Kenger, Hataylı kadın girişimcilerin de festivale katılımını ön planda tutarak, "Biliyoruz ki Kahramanmaraş bir deprem şehri, tıpkı Hatay gibi. Ortak acılarımızı dayanışma ile saracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Gelirler Gazze'ye Bağışlanacak

Kahramanmaraş Kadın Kooperatifi Başkanı Yasemin Ayranpınar, festivalde elde edilecek gelirlerin Gazze'deki kadınlara bağışlanacağını ifade etti. Ayranpınar, "Amacımız, Kahramanmaraşlı kadınlara farkındalık yaratmak ve ev gelirlerini sağlamaktır. Bu festivaldeki tüm gelirlerimizi Gazze'deki kadınlara bağışlayacağız" dedi.

Açılışta Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile çok sayıda kadın girişimci katıldı. Festival, yarın sona erecek.

Kahramanmaraş'ta kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Kadın...

Kahramanmaraş'ta kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali" başladı.

Kahramanmaraş'ta kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Kadın...

Kahramanmaraş'ta kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali" başladı.

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