Kahramanmaraş’ta 3 Bin Köy Tipi Afet Evine Anahtar Teslimi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, kentte inşası tamamlanan 3 binden fazla köy tipi afet evinin anahtarlarının, hak sahiplerine teslim edilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’na verildiğini duyurdu.

Deprem Mağdurlarına Yardım Eli

Kirişci, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti. Depremzede vatandaşları evlerine kavuşturmak için yoğun çabalar sarf ettiklerini ifade ederek, "Köy evlerinin inşasında 14 bin 500'ün üzerinde yapıya başlandı. Bunların 3 binden fazlası AFAD tarafından teslim alındı. Bu evlerden hak sahiplerine dağıtılanlar da 2 binin üzerinde," dedi.

Kırsal Alanda Dönüşüm Hedefi

Kirişci, köy evlerinin kırsal ihtiyaçlara göre inşa edildiğini vurguladı. "Eğer kırsalda sadece konut yapar, ahır gibi hayvancılıkla ilgili temel ihtiyaçları göz ardı edersek, kırsalı tarımsal üretimden koparır, adeta bir sayfiye alanına dönüştürmüş oluruz," dedi. Kirişci, vatandaşların hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşacaklarını belirterek, "İlerleyen süreçte bu köyleri her türlü sosyal donatılarıyla tamamladığımızda, tekrar kırsala bir dönüşüm başlayacaktır," dedi.

Kahramanmaraş'ta inşası tamamlanan 3 binin üzerinde köy tipi afet evinin anahtarı hak sahiplerine devredilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta inşası tamamlanan 3 binin üzerinde köy tipi afet evinin anahtarı hak sahiplerine devredilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teslim edildi.