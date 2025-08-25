Kahramanmaraş'ta 33 Şüpheli Tutuklandı: Arama Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta 33 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda toplam 56 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında bir miktar uyuşturucu ile birlikte 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamuoyuna yapılan açıklamada, operasyonların aranan kişilerin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak sürdürüleceği belirtildi.

