DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

Kahramanmaraş'ta 33 Şüpheli Tutuklandı: Arama Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 56 zanlıdan 33'ü tutuklandı; silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:17
Kahramanmaraş'ta 33 Şüpheli Tutuklandı: Arama Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta 33 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda toplam 56 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında bir miktar uyuşturucu ile birlikte 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamuoyuna yapılan açıklamada, operasyonların aranan kişilerin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 56...

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 56 zanlıdan 33'ü tutuklandı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
2
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
3
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
6
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
7
Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan