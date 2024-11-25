Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ta Eğitime Ara

Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı ve buzlanma, yerel yönetimleri bu kararı almaya yönlendirdi.

Kaymakamlık Açıklamaları

Bahsi geçen ilçe kaymakamlıkları, yaptıkları yazılı açıklamalarda, tüm okullarda eğitime yarın ara verileceğini bildirdi. Bu durum, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğini ön planda tutan bir adım olarak değerlendiriliyor.

İdari İzinler

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin 26 Kasım tarihinde idari izinli sayılacağı da duyuruldu. Bu uygulama, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.