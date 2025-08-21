DOLAR
Kahramanmaraş'ta 86 Ahırın Temeli Depremzede Besiciler İçin Atıldı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta depremzede besiciler için 86 ahırın temeli atıldı; Vali Ünlüer 304 kırsal mahallenin kurulduğunu ve 200'e yakın ahır seferberliğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:45
Onikişubat Çevrepınar'da seferberlik sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremzede besiciler için yapılacak 86 ahırın temeli Çevrepınar Mahallesi'nde atıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, temel atma töreninde yaptığı açıklamada, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından toparlanmanın her alanda sürdüğünü ve kent genelinde 304 yeni kırsal mahalle kurulduğunu ifade etti.

Ünlüer törende şunları söyledi: "Kırsaldaki her noktada inşaat devam ediyor. Bu köylerimize gözümüz gibi bakıp inşa etmemiz lazım, bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim nefes alma yerlerimiz. Onun için buralarda hayatın devam edeceği şekilde organizasyona ihtiyacımız var. Çiftçilerimizi, köydeki yaşayan insanları sadece bir evden ibaret sayamayız. Onların gelirlerini yükseltecek hayvancılıkla ilgili talepleri karşılamamız lazım."

Vali Ünlüer, ayrıca çalışmaların tüm hak sahiplerini kapsayacak şekilde sürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu: "İçişleri Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde bu şehirde ihtiyacı olan ve hak sahibi olan tüm çiftçi kardeşlerimizin ahırlarını yapmak için ilimizde bir seferberlik ilan ettik. Bu seferberlik sonunda şu anda 200'e yaklaşan ahırın altyapısında temel atma noktasına geldik ki diğer illeri geçmiş bulunuyoruz. Bunu burada bırakamayız. Yıl sonuna kadar ilimizde 'ben ahır istiyorum', 'ben ahır yapmak istiyorum' diyen tüm hak sahibi olan kardeşlerimizin bu taleplerini gerçekleştirmemiz lazım. Biz bunun için tüm ekiplerimizle sahadayız."

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da törende söz alarak, Kahramanmaraş'ın tarım ve hayvancılıkla büyümesinin, turizmin desteklenmesiyle kent kalkınmasının sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da törende birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından planlanan ahırların temeli atıldı.

