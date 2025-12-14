Kahramanmaraş'ta Bakırcılar Çarşısı: Asırlık Çekiç Sesleri Hâlâ Yankılanıyor

Kahramanmaraş'ta Bakırcılar Çarşısı'nda Asırlık Zanaat Yaşıyor

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda asırlardır süregelen bakırcılık geleneği, azalan usta sayısına rağmen yaşamını sürdürüyor. Şehrin simgesi haline gelen çekiç sesleri, son yıllarda yoğunluğunu kaybetse de sokaklarda hâlâ yankılanıyor.

El İşçiliğiyle Üretilen Çok Çeşitli Ürünler

Çarşıdaki atölyelerde kazan, tencere, bakraç ve onlarca farklı bakır ürün, ham halde gelen bakır ve alüminyum levhaların ustaların el işçiliğiyle işlenmesiyle ortaya çıkıyor. Üretilen eşyalar Türkiye'nin birçok şehrine gönderiliyor; atölyeler yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Ustalar, malzemenin ham halden kullanılabilir ürüne dönüşme sürecinin bir hayli emek ve ustalık gerektirdiğini, üretimin her aşamasında yoğun bir çalışmanın bulunduğunu vurguluyor.

Ustalar Anlatıyor

30 yıldır çarşıda çalışan usta Mustafa Gümüşkaşık üretim sürecini ve mesleğin zorluklarını şöyle aktardı:

"Burada kendi imalatımız olan alüminyum kazan ve bakraç üzerine çalışıyoruz. Otuz yıldan beri bu işi yapıyorum, gücümüzün yettiği yere kadar da devam edeceğiz. Kırsal kesimdeki köylü insanlarımızdan şehir dışındaki vatandaşlara kadar her tarafa gönderiyoruz. Kazanların ebatları değişiyor; büyüğü küçüğü var. En büyük olanı 110 santimetre. Kaç tane yaptığımı da sayamadım, binlerce diyebilirim. Malzeme bize ham hâlde geliyor. Birleşmesi, zıvanası derken aşaması çok. Akşama kadar çekiş alıyoruz burada. Çalışmadığımız zaman daha çok yoruluyoruz çünkü vücut istiyor. Alüminyumun kilosunu burada 350-400 lira civarında alıyoruz. Genelde Elazığ ve Adıyaman tarafından da isteyen çok. Ama eleman yok. En büyük sıkıntımız bu. Şu anda bütün meslek dallarında sıkıntı var. Gençler çalışmayı sevmiyor, sadece bu işte değil, tüm işlerde durum aynı."

Esnaf İrfan Yorulmaz ise yaptığı açıklamada, "50 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Genellikle el emeği ürünler, güğümler, cezveler ve benzeri eşyalar yapıyoruz" dedi.

Mesleğin Geleceği ve Zorluklar

Çarşı esnafı, yetişecek eleman bulamamakı en büyük sorun olarak gösteriyor. Gençlerin bu tür geleneksel zanaatleri tercih etmemesi, bakırcılığın geleceğini tehdit eden en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı, hem üretim hem de kültürel miras açısından önemini korurken, ustalar geleneksel mesleği ayakta tutmak için mücadele etmeye devam ediyor.

