Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM



Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bugün öğleden sonra meydana gelen deprem, bölgede endişe yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 15.42'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.





Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan bu deprem, bölge halkını tedirgin ederken, şimdilik herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.