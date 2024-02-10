Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 15:42 sularında bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de bir deprem yaşanmıştı

Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi
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KAHRAMANMARAŞ'TA 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bugün öğleden sonra meydana gelen deprem, bölgede endişe yarattı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 15.42'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. 

deprem

Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan bu deprem, bölge halkını tedirgin ederken, şimdilik herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

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