Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 15:42 sularında bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de bir deprem yaşanmıştı
KAHRAMANMARAŞ'TA 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bugün öğleden sonra meydana gelen deprem, bölgede endişe yarattı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 15.42'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.
Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan bu deprem, bölge halkını tedirgin ederken, şimdilik herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.