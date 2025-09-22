Kahramanmaraş'ta Cip Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Göksun-Elbistan yolu Harbiye Mahallesi'nde 46 E 2030 plakalı cip devrildi; sürücü Yusuf K. ile Esma K. ve Mustafa K. yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:03
Kahramanmaraş'ta Cip Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Cip Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Kaza Ayrıntıları

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Yusuf K. idaresindeki 46 E 2030 plakalı cip, Göksun-Elbistan kara yolunun Harbiye Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Müdahale ve Yaralılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ile araçtaki Esma K. ve Mustafa K. yaralandı.

İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem 22 Eylül 2025 — Anadolu Ajansı Programı
2
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
3
Gazze'deki İsrailli esir Alon Oham: 'Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin'
4
Fethiye'de Trafik Kazası: Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis
5
Can Holding soruşturmasında bir şirkete daha TMSF kayyumu
6
Ala'dan Erdoğan'ın Newsweek Makalesine Övgü: Kapsayıcı Düzen Çağrısı
7
Konya Sarayönü'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta