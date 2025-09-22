Kahramanmaraş'ta Cip Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Kaza Ayrıntıları

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Yusuf K. idaresindeki 46 E 2030 plakalı cip, Göksun-Elbistan kara yolunun Harbiye Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Müdahale ve Yaralılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ile araçtaki Esma K. ve Mustafa K. yaralandı.

İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

