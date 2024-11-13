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Kahramanmaraş'ta Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:20
Kahramanmaraş'ta Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen bir otomobilin içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay, Arsan Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

Olay yerinde edinilen bilgilere göre, G.Ç. yönetimindeki 46 ACR 308 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü G.Ç. ile birlikte araçta bulunan B.D., E.B., İ.S. ve A.K. yaralandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın başladığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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