Kahramanmaraş'ta Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Kahramanmaraş'ın Eğitime Ara Verdiği İlçeler

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin tamamı ile Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçelerinin bazı kırsal mahallerinde, olumsuz hava koşulları dolayısıyla eğitime bugün ara verildi.

Neden Eğitime Ara Verildi?

Nurhak Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçedeki okullarda herhangi bir eğitim faaliyetinin yapılmayacağı belirtildi.

Dulkadiroğlu ilçesinde 7, Elbistan ilçesinde ise 13 kırsal mahallede de taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Öğrencilerin Güvenliği Önemli

Hava koşullarının durumu göz önünde bulundurularak, öğrencilerin güvenliğinin yüksek tutulması amacıyla bu tedbirin alındığı ifade edildi.