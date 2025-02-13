Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 4 Ölü, 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Korkunç Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen feci bir kazada, iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olay, Eğrice Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında gerçekleşti.

Çarpışmanın Ayrıntıları

N.İ. yönetimindeki 27 AY 891 plakalı otomobil, Y.Ç. tarafından kullanılan 27 V 4492 plakalı araçla çarpıştı. Olay yerine intikal eden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara hızlıca müdahale etti.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda araç sürücüleri ve içindeki toplam 8 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansta Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak N.İ, Y.Ç, A.H. ve C.A. hastanede kurtarılamadı.

Diğer Yaralılar

Diğer yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın meydana gelmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın sebepleri ve detaylarıyla ilgili bilgi edinilmekte olup, olay anında tehlikeli durumlar oluştuğu ifade ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.