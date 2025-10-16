Kahramanmaraş'ta 'Filistin Yararına Hayır Çarşısı' Kermesi Açıldı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde açılan kermesten elde edilecek gelir, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden Filistin'e gönderilecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:41
Etkinlik ve destek

Kahramanmaraş'ta, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde 'Filistin Yararına Hayır Çarşısı' kermesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde açıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteklediği kermesten elde edilen kazanç, Filistin'e gönderilecek.

Kahramanmaraş ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze ve Filistin konusunda duyarlı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleriyle kermesi hayata geçirdiklerini söyledi.

Ali Sarıkaya dedi ki: Burada elde edilen kazancı en kısa zamanda oradaki kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Filistin'deki barışın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun zaman sonra oradaki kardeşlerimizin bir nefes alma imkanı oldu. Bizler de Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali bir damla da olsa Filistin yararına kurduğumuz hayır çarşımızın gelirini Kahramanmaraş halkı olarak oraya göndereceğiz. Kermesimiz 3 gün boyunca açık kalacak. Emekleri bulunanlara teşekkür ediyorum.

Kermes, toplumun dayanışma ruhunu yansıtarak kısa sürede toplanacak gelirlerin Filistin'e ulaştırılmasını amaçlıyor.

Kahramanmaraş'ta, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde "Filistin Yararına Hayır Çarşısı" kermesi açıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen kermesten elde edilen gelir, Filistin'e gönderilecek.

