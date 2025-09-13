Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Kardeşlere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta iş makinesi çarpması: 1 ölü, 1 yaralı

Olayın Detayları

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, Önsen Caddesi üzerinde ters yönde seyreden bir iş makinesi, yolun karşısına geçmek isteyen kardeşlere çarptı.

Kazaya karışan iş makinesini kullanan Arif S.'nin kontrolündeki araç, karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki Ali K. ile 2,5 yaşındaki Hatice K.'ye çarptı. Olay üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Hatice K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali K. ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından iş makinesi operatörü Arif S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

