Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

AGD öncülüğünde Kahramanmaraş'ta düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi, vatandaşlar sloganlarla Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne yürüdü.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:31
AGD öncülüğünde yürüyüş düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Esat Coşan Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan AGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kır, dünyanın gözü önünde yaşanan bu durum karşısında uluslararası kuruluşların sessiz kaldığını belirtti.

Yunus Kır, "BM sessiz, Batı kör ve sağır. Bizler zalim düzenin bu sessizliğine ortak olmayacağız. Kudüs ve Gazze yalnızca bir coğrafya değil, imanımızın ve onurumuzun şerefidir. Mazlumun duası zalimin tankından, uçağından ve bombasından daha güçlüdür. Bugün de mazlumların yanında durma, zalime karşı söz söyleme ve halkımızın vicdanını harekete geçirme sorumluluğumuzun bilinciyle buradayız." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

