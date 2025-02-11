Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara

Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Eğitimi Etkiliyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. 12 Şubat Çarşamba günü, Nurhak ve Göksun ilçelerinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındı.

Taşımalı Eğitim ve Diğer İlçeler

Ayrıca, Elbistan'da yarın taşımalı eğitim yapılmayacağı duyuruldu. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde de 19 mahallede, Onikişubat’ta ise aynı sayıda mahallede eğitime ara verildiği bildirildi. Ulaşımda yaşanabilecek sorunların, öğrencilerin güvenliği açısından göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Öğrencilerin ve velilerin durumu göz önünde bulundurarak, yetkililerden yapılacak açıklamaların takip edilmesi öneriliyor.