Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kahramanmaraş'ta Olumsuz Hava Koşulları Eğitimi Etkiledi

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi. Kentte devam eden olumsuz hava şartları, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek amacıyla alınan bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

Hangi İlçelerde Eğitime Ara Verildi?

İl genelinde Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Bu gelişmeler, ilgili kaymakamlıkların sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarla duyuruldu.

Kamu Personeline İdari İzin

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Bu durum, çalışanların güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.