Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Kandilli ve AFAD son depremin verilerini paylaştı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem yaşandı.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Kandilli ve AFAD son depremin verilerini paylaştı
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KAHRAMANMARAŞ'IN GÖKSUN İLÇESİNDE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, deprem 7 km derinlikte ve saat 7.21'de kaydedildi.

Deprem Ayrıntıları

Göksun ilçesinde meydana gelen depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği belirtiliyor. Saat 7.21'de kaydedilen depremin şiddeti 3.8 olarak ölçüldü. 

deprem

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