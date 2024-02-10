Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Kandilli ve AFAD son depremin verilerini paylaştı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ'IN GÖKSUN İLÇESİNDE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, deprem 7 km derinlikte ve saat 7.21'de kaydedildi.
Deprem Ayrıntıları
Göksun ilçesinde meydana gelen depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği belirtiliyor. Saat 7.21'de kaydedilen depremin şiddeti 3.8 olarak ölçüldü.