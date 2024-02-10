Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Kandilli ve AFAD son depremin verilerini paylaştı

KAHRAMANMARAŞ'IN GÖKSUN İLÇESİNDE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, deprem 7 km derinlikte ve saat 7.21'de kaydedildi.

Deprem Ayrıntıları

Göksun ilçesinde meydana gelen depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği belirtiliyor. Saat 7.21'de kaydedilen depremin şiddeti 3.8 olarak ölçüldü.



