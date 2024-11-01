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Kahramanmaraş'ta Melike Hanım Apartmanı Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nın sanıklarının yargılama süreci sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:00
Kahramanmaraş'ta Melike Hanım Apartmanı Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Melike Hanım Apartmanı Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremin merkez üssü. Bu afet sonucunda yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nda 49 kişi hayatını kaybetti. İlgili olayla ilgili olarak, iki sanığın yargılama süreci devam etmekte.

Duruşma Ayrıntıları

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık S.O., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık A.B. ile mağdurlar ve avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıkların İfadeleri

Sanıklardan A.B., savunmasında yıkılan binanın inşasında sorumluluğun M.Y.‘ye ait olduğunu öne sürdü. Diğer tutuklu sanık S.O. ise sağlık sorunlarını dile getirerek cezaevinde zor şartlar altında yaşadığını ve tahliye talebinde bulundu.

A.B.'nin avukatı, müvekkilinin adli kontrolünün kaldırılmasını istedi. Diğer sanığın avukatı ise S.O.'nun 21 aydır tutuklu olduğunu, sağlık sorunları yaşadığını belirterek, müvekkilinin kaçma ihtimalinin bulunmadığını ve tahliyesini talep etti.

Müştekilerin Talepleri

Duruşmaya katılan mağdurlar, binanın yapımında kusuru olanların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemeden Gelen Karar

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 13 Aralık tarihine erteledi.

İddianame ve Savcı Talepleri

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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