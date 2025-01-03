Kahramanmaraş'ta Melike Hanım Apartmanı Davasında İlerleme: 49 Kayıp ve Süreç Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Melike Hanım Apartmanı Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi. Davada 1'i tutuklu 2 sanık yargılanıyor.

Duruşmada Sanıkların Durumu

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık A.B. duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların Talepleri ve Savcının Mütalaası

Tutuklu sanık S.O., önceki savunmalarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak tutuklu sanık S.O.'nun cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamını, tutuksuz sanık A.B.'nin ise beraatını talep etti.

Mahkeme Heyetinin Kararları

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.

İddianamede İstenen Cezalar

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmektedir.