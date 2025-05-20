Kahramanmaraş'ta Motosikletten Sürüklenen Köpek İle İlgili Gelişmeler

Kahramanmaraş'ta Yaşanan Şok Olay

Kahramanmaraş'ta bir sürücünün motosikletinin arkasına bağladığı köpek, metrelerce sürüklendi.

Jandarmadan Hızlı Müdahale

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayımlanan motosikletin arkasına ip ile bağlanmış köpeğin sürüklendiği görüntüler üzerine derhal harekete geçti.

Şahısların Kimliği Belirlendi

Yapılan araştırmalar sonucunda, tescilsiz motosikletin sahibi ve sürücüsünün 18 yaşındaki M.G. olduğu, arka tarafta bulunan diğer kişinin ise 16 yaşındaki C.P. olduğu belirlendi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, C.P. serbest bırakılırken, M.G. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 38 bin 347 lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet Otoparka Çekildi

Motosiklet ise, mülkiyeti kamuya geçirilinceye kadar otoparka çekildi. M.G., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta bir sürücü, motosikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan motosikletin arkasına iple bağlanmış köpeğin sürüklendiği görüntüler üzerine çalışma başlattı.