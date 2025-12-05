Kahramanmaraş’ta okulda koku paniği: Yaklaşık 17 öğrenci hastaneye sevk edildi

Dulkadiroğlu’ndaki ilkokulda hissedilen kaynağı belirlenemeyen koku nedeniyle yaklaşık 17 öğrenci hastanelere sevk edildi, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 23:19
Olayın detayları

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Gazi Paşa Atatürk İlkokulunda teneffüs sırasında hissedilen ve kaynağı belirlenemeyen koku nedeniyle yaklaşık 17 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edildi. Kokuyu fark eden öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okul yönetimi durumu ilgili birimlere bildirdi. Kısa sürede bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri, polis ve uzman ekipler sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu

Öğrenciler hızla okulun toplanma alanına yönlendirilerek bina tamamen tahliye edildi. Rahatsızlanan öğrencilere olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı, ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildiler. Yetkililer, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutulduklarını bildirdi. Ekiplerin okul binasında yaptığı ilk incelemelerde kokunun kaynağına ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamadı.

Resmi açıklama

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saat 12.00 sıralarında, Dulkadiroğlu ilçemizde bulunan Gazipaşa Atatürk İlkokulu binasında, Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencileri teneffüste iken, kaynağı henüz belirlenemeyen bir koku hissedilmiştir. Bunun üzerine tedbir amacıyla tüm öğrenciler hızlıca toplanma alanına yönlendirilmiş ve bina tahliye edilmiştir. Olayın ardından sağlık ekipleri, emniyet, AFAD, itfaiye ve ilgili kurumlar kısa sürede okulda gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, binada herhangi bir zehirlenmeye neden olabilecek bulguya rastlanmamıştır. Etkilenme şüphesi bulunan öğrenciler, UMKE ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Hastanelerde yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış olup öğrenciler müşahede amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Süreç tüm birimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir"

Aileden açıklama

Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız’ın babası Mustafa Yıldız, olayla ilgili şunları söyledi: "Okulun ana giriş kapısında bir sıkıntı olduğunu ve yaklaşık 15 öğrencinin etkilendiğini öğrendik. Hastaneye acile geldik. Okula yetkililer gelmiş araştırmaya başlamışlardı. Doğalgaz zehirlenmesi yok deniliyor. Çocuklarımıza buhar verilip oksijen veriliyor. Bunlardan kim sorumluysa gerekli araştırmaların yapılmasını bekliyoruz"

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer ve ekipler, kokunun kaynağını belirlemek için çalışmaları titizlikle sürdürürken, ilgili birimler süreci yakın takip ediyor.

