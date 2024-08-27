Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen orman yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, ilçenin Şallıuşağı kırsal bölgesindeki ormanlık alanda, henüz kesin olarak belirlenemeyen bir sebeple başladı.

İhbarın Ardından Hızla Müdahale Edildi

Yangının bildirilmesinin ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye hızlıca sevk edildi. Yangının söndürülmesi için 8 arazöz, 2 iş makinesi ve 2 itfaiye aracı kullanıldı. Yetkililer yangının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Çalışmaların ardından ekipler, alanda güvenlik önlemlerini artırdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. İlçenin Şallıuşağı kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. İlçenin Şallıuşağı kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.