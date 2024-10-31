Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, bir otomobil aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. 46 ACE 046 plakalı aracın sürücüsü E.K., akşam saatlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kazada Yaralananlar

Kaza sonucu araçta bulunan Oğuzhan Polat (16), M.E.P, K.D., ve Y.E.P. adlı kişiler yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Hayatını Kaybeden Genç

Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, ne yazık ki Oğuzhan Polat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu acı olay, Elbistan'da büyük üzüntüyle karşılanırken, kaza nedeninin araştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.