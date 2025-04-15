Kahramanmaraş'ta Şehit Yakını ve Gazi Destek Birimi Kuruldu

Kahramanmaraş'ta Yeni Destek Birimi Hizmete Girdi

Kahramanmaraş'ta, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve diğer kamu hastanelerinde "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi" kuruldu. Bu birim, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Protokol İle Hayata Geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, KSÜ Rektörlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği arasında imzalanan protokolün ardından hizmet vermeye başlayan bu özel birim, şehit ve gazi yakınlarının hastane işlemlerinde kolaylık sağlamaktadır.

Vali Ünlüer'den Açıklama

Vali Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oluşturulan birim sayesinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınları her türlü iş ve işlemlerini kolaylıkla halledebilecekler" dedi. Ünlüer, şehit ve gazi yakınlarının büroya geldiğinde personelin onları karşıladığını ve kayıtlarının alındığını belirtti.

Misafir Gazilere de Hizmet

Ünlüer, diğer şehirlerden gelen misafir şehit yakınlarının ve gazilerin de sistemden yararlanabileceğine dikkat çekti. Şu an kayıtlı olan 471 şehit yakını ve 46 gazinin bulunduğunu ifade eden Ünlüer, bu kişilere öncelikli sağlık hizmeti sağlandığını belirtti.

Sorunlar Giderildi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, randevu aksaklıklarının yeni sistemle aşıldığını söyledi. Şehit Polis Memuru Hakan Akdere'nin babası Hüseyin Akdere de, ailelerine ve gazilere sunulan bu hizmetten büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, an itibarıyla bu hizmetten 472 kişinin yararlandığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi dahil kent genelindeki tüm kamu hastanelerinde "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi" kuruldu. Vali Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi dahil kent genelindeki tüm kamu hastanelerinde "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi" kuruldu. Vali Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine açıklamada bulundu.