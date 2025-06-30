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Kahramanmaraş'ta Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 13:56
Kahramanmaraş'ta Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş'ta Fırtına Alarmı

Kahramanmaraş'ta bu sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına, kenti olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar, birçok noktada ağaçların devrilmesine ve ciddi elektrik kesintilerine neden oldu.

Belediye Ekipleri Harekete Geçti

Şehir genelinde yaşanan olumsuzlukların ardından, belediye ekipleri temizlik ve onarım çalışmalarına hemen başladı. Kent merkezindeki kayıpların giderilmesi için hızla harekete geçildi.

Rüzgar Hızı 112 Kilometreyi Aştı

Büyükşehir Belediyesi, rüzgarın hızının 112 kilometreyi aştığını ve bunun yapılacak olan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Meteoroloji'den alınan verilere göre, en yüksek rüzgar hızı Nurhak ilçesinde saatte 112,3 kilometre olarak kaydedilirken, Elbistan ilçesinde bu hız en düşük seviyede 32 kilometre olarak ölçüldü.

Ayrıca, vatandaşların bu tür hava koşulları sırasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli...

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok noktada ağaçlar devrildi, elektrik kesintileri meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli...

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok noktada ağaçlar devrildi, elektrik kesintileri meydana geldi.

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