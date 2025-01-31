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Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 00:39
Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga Kanlı Bitti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Aslanbey Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan kargaşada, A.P. isimli şahıs, R.A. ve Mehmet Mazı'ya tüfekle ateş açtı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Mazı, hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Mazı'nın cenazesi, olay yerindeki polis incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.P., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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