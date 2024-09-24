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Kahramanmaraş'ta Su Sorunu Devam Ediyor

CHP'li Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta su sıkıntısının sürdüğünü vurgulayarak, yerel yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:10
Kahramanmaraş'ta Su Sorunu Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Su Sorunu Giderek Büyüyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından şehrin yaşadığı sorunların devam ettiğini belirtti. Öztunç, yaptığı basın toplantısında, "Sorunların bitmesi için yeterli çaba gösterilmiyor. Kahramanmaraş'ta su sıkıntısı var. Ne evlerde ne de köylerde su mevcut," şeklinde konuştu.

Deprem Sonrası Canlılardaki Durum

Öztunç, yaklaşık 595 gün önce meydana gelen depremlerin ardında hala birçok problemin mevcut olduğunu ifade etti. Yıkılan binaların müteahhitlerinin serbest kaldığına dikkat çeken Öztunç, "Bu süreçte mühendis, imar müdürleri ya da belediye başkanları hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı. Maalesef kaybedilen hayatlardan sonra sorumlular yine kurtulmayı başardı," diye ekledi.

Su Faturaları ve Yerel Yönetim Eleştirisi

Su kesintileri ve yüksek faturalar hakkında da konuşan Öztunç, "Günde yalnızca 1-2 saat su akıyor ama gelen faturalar o kadar yüksek ki, halk isyan etmekte. Bu duruma rağmen yerel yönetimin hiç bir şey yapmadığını görüyoruz," dedi.

Ekinözü İlçesi Cezalandırıldı

Öztunç, CHP'nin kazandığı Ekinözü ilçesinin depremin ardından cezalandırıldığını öne sürerek, yerel sorunların arttığını dile getirdi.

Güvenlik İle İlgili Tartışmalar

Bir gazetecinin, İstanbul'da güvenlik görevlisi Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Suç şebekelerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamalarını hatırlatması üzerine Öztunç, "Daha ne kadar taviz verilmeyecek? Sokaklarda 26 suç kaydı olan birisi rahatça gezebiliyor. Bu mantık kabul edilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

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