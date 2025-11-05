Kahramanmaraş'ta Test Sürüşü Bahanesiyle Elektrikli Motor Çalındı

Onikişubat'ta sosyal medyadan satışa çıkarılan elektrikli motor, 'test sürüşü' bahanesiyle çalındı; 17 yaşındaki A.H. şüphelinin bulunmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:07
Kahramanmaraş'ta Test Sürüşü Bahanesiyle Elektrikli Motor Çalındı

Kahramanmaraş'ta Test Sürüşü Bahanesiyle Elektrikli Motor Çalındı

Olayın Ayrıntıları

Kahramanmaraş'ta satışa çıkarılan bir elektrikli motor, test sürüşü bahanesiyle çalındı.

Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki A.H., sosyal medya üzerinden satışa koyduğu elektrikli motor için yabancı uyruklu bir kişiyle iletişime geçti.

Alıcı rolündeki şahıs, motosiklet görmek ve pazarlık yapmak istediğini belirterek gençle buluştu. Güven vermek amacıyla bir süre sohbet eden şüpheli, "Sadece kısa bir tur atıp motorun performansını kontrol edeceğim" diyerek motorun anahtarını aldı. Ancak şahıs, test sürüşü bahanesiyle motorla birlikte ortadan kayboldu.

Mağdur olduğunu ifade eden genç, şüphelinin bulunmasını istedi.

KAHRAMANMARAŞ’TA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN BİR ELEKTRİKLİ MOTOR, TEST SÜRÜŞÜ...

KAHRAMANMARAŞ’TA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN BİR ELEKTRİKLİ MOTOR, TEST SÜRÜŞÜ BAHANESİYLE ÇALINDI

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor
7
Ege Üniversitesi'nde 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği başladı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş