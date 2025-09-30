Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

TOKİ, Kahramanmaraş Onikişubat Karamanlı Mahallesi'nde 5.442,42 m² arsa için 'Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı' ihalesi açıyor. İhale 16 Ekim 2025'te yapılacak.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:41
Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev Yatırım Sinyali

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kahramanmaraş'ın en değerli lokasyonlarından biri olan Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde hayata geçirilecek büyük bir projeyi ihaleye çıkarıyor. Proje, "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" modeliyle gerçekleştirilecek.

Proje Detayları

TOKİ'nin resmi ilanına göre ihale konusu arsa, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi, 1144 Ada, 80 Parsel üzerinde yer alıyor. Söz konusu arsa 5.442,42 metrekare büyüklüğünde olup, 1,5 emsal oranıyla toplam 8.163,63 metrekare inşaat alanı yapılması planlanıyor.

Projede fonksiyonel dağılım da dikkat çekiyor: planlamaya göre inşaat alanının %70'i konut, kalan %30'u ticari alan olarak tasarlandı. Bu düzenleme, hem konut ihtiyacını karşılamayı hem de bölge ticaretine katkı sağlamayı hedefliyor.

İhale Tarihi ve Katılım Şartları

Açık ihale, 16 Ekim 2025 tarihinde, saat 11:00'de TOKİ'nin Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen firmalardan hem mali hem teknik yeterliliklerini belgelendirmeleri isteniyor.

Şartnameye göre, aday firmaların ciro ve bilanço yeterlilikleri yanı sıra mesleki deneyim koşulunu da sağlamaları gerekiyor. Özellikle, firmaların daha önce tek bir sözleşme kapsamında en az 15.000 metrekarelik komple bir bina inşaatını tamamlamış, yönetmiş veya denetlemiş olmaları koşulu aranıyor.

İhale ve proje detaylarıyla ilgilenen firmalar, TOKİ'nin resmi ilanını inceleyerek başvuru ve şartnameye ilişkin tüm bilgileri edinebilirler.

