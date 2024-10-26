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Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Karşı Tepkiler

Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak güçlü bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:26
Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Karşı Tepkiler

Kahramanmaraş'ta Terör Saldırısına Tepki

Kahramanmaraş'ta, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin TUSAŞ yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına karşı toplandı.

Protesto Gösterisi Düzenlendi

Kahramanmaraş Platformu'nun girişimiyle Türkoğlu ilçesindeki TUSAŞ üretim tesisi önünde bir araya gelen grup, "Kahrolsun PKK" sloganları atarak protestolarını dile getirdi. Ayrıca etkinlikte çeşitli marşlar da çalındı.

Hacı Altun'dan Açıklamalar

Grup adına konuşan Hacı Altun, TUSAŞ'a gerçekleştirilen bu hain saldırının yalnızca bir stratejik kuruma değil, aynı zamanda ülkenin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerine de yönelik bir darbe olduğunu vurguladı. Altun, bu tür terör eylemlerinin Türkiye'nin savunma sanayisinde elde edilen kazanımları zayıflatmak ve milli iradeyi sarsmak amacı güden alçak girişimlerin bir parçası olduğunu belirtti.

PKK ve Dış Güçler

Hacı Altun, PKK’nın bu saldırıdaki rolünün, örgütün ABD ve İsrail tarafından yönlendirildiğini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekerek, "PKK, sadece bir tehdit değil, aynı zamanda dış güçlerin Türkiye'ye karşı uyguladığı stratejilerin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Bu alçak örgüt, bölgedeki huzuru bozma ve Türkiye'nin stratejik hedeflerini engelleme çabası içindedir" dedi.

Türk Milletinin Azmi

Altun, TUSAŞ çalışanlarının bu hain eyleme karşı gösterdikleri kahramanlığın, milli savunma iradesini temsil eden cesur adımlarla yanıt verildiğini söyledi ve Türk milletinin azmi ve kararlılığının her türlü tehdide rağmen sarsılmadan devam edeceğini belirtti. TUSAŞ ve diğer milli kuruluşların, güçlü ve bağımsız bir Türkiye için çalışmalarına ara vermeden sürdürecekleri mesajını verdi.

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