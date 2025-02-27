Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş merkezli olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik önemli bir çalışma başlattı.

Detaylı Operasyon Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak 15 adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, bu baskınlarda 101 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar, 5,81 gram eroin ve 60 uyuşturucu niteliğinde hap ele geçirdi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan 12 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamada, 9 kişi tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.