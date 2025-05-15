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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 13 Tutuklama

Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 18 kişiden 13'ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 22:07
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 13 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlendi.

Aramalar ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu ve esrar maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 kişinin işlemleri sonrasında, adliyeye sevk edilen 13 kişi çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Serbest Bırakılan Şüpheliler

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu madde ticaretine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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