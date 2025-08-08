Kahramanmaraş'ta Yıkım Esnasında Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi

Kahramanmaraş'ta Üzücü Kaza!

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremler sonucunda ağır hasar alan Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde bulunan 12 katlı binanın yıkımı sırasında büyük bir kaza gerçekleşti.

Yıkım çalışmaları esnasında bina iş makinesinin üzerine devrildi ve olay sonucunda iş makinesi operatörünün enkaz altında kaldığı değerlendiriliyor. İhbarın alınmasıyla birlikte, itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama kurtarma ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti.

Ekipler, enkaz altında kalan operatörün kurtarılması için hemen çalışmalara başladı. Yetkililer, operatörün sağ salim kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Olayın detaylarıyla ilgili inceleme ve çalışmalar devam etmekte.

