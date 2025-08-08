DOLAR
Kahramanmaraş'ta Yıkım Esnasında Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi

Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında devrilen bina, operatörün kurtarılması için arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 20:08
Kahramanmaraş'ta Üzücü Kaza!

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremler sonucunda ağır hasar alan Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde bulunan 12 katlı binanın yıkımı sırasında büyük bir kaza gerçekleşti.

Yıkım çalışmaları esnasında bina iş makinesinin üzerine devrildi ve olay sonucunda iş makinesi operatörünün enkaz altında kaldığı değerlendiriliyor. İhbarın alınmasıyla birlikte, itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama kurtarma ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti.

Ekipler, enkaz altında kalan operatörün kurtarılması için hemen çalışmalara başladı. Yetkililer, operatörün sağ salim kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Olayın detaylarıyla ilgili inceleme ve çalışmalar devam etmekte.

