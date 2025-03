Kahramanmaraş'taki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 42,2'ye Düştü

Kahramanmaraş'taki Barajların Durumu

Kahramanmaraş'taki 8 barajın doluluk oranı bu yıl %42,2'ye gerileyerek, geçen yıl aynı dönemde %76,6 seviyesinden önemli bir düşüş yaşadı. Bu veriler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci tarafından açıklandı.

Barajlarda Su Miktarı ve Hacmi

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Kartalkaya, Sarıgüzel, Adatepe, Kandil ve Ayvalı barajlarında toplam 4,4 milyar metreküp depolama hacmine sahip. Bahar yağışları sayesinde bu barajlardaki toplam su miktarı 2 milyar 5 milyon metreküpe ulaştı.

Vahit Kirişci'nin Açıklamaları

Kirişci, bahar döneminde gerçekleşen yağışların barajların su seviyelerini olumlu anlamda etkilediğini belirtti. Adatepe Barajı'nın sulama, enerji ve içme suyu ihtiyaçları için kullanıldığını, Kandil, Sır ve Sarıgüzel barajlarının ise enerji sağlamaya yönelik kullanıldığını ifade etti.

İklim Değişikliği Uyarısı

İklim değişikliği ve kuraklık konusuna dikkat çeken Kirişci, Kahramanmaraş'ın su potansiyelinin Türkiye genelinin beş katı büyüklüğünde olduğunu vurguladı. "Kahramanmaraş su şehridir" diyen Kirişci, bu önemli su kaynaklarının korunması gerektiğinin altını çizdi.Conversations and Needs for Water Management

Kirişci, suyun bilinçli bir şekilde kullanılmasının zorunlu olduğunu belirterek, tarımsal sulamanın %77, sanayi ve içme suyu kullanımının ise %23 oranında olduğunu aktardı. Bu bağlamda ‘planlı tarım’ uygulamasına geçilmesi gerektiğini anlattı.

Barajların Korunması Gerekli

Özellikle Kartalkaya ve Ayvalı barajlarının su seviyelerinin düştüğünü kaydeden Kirişci, bu barajların sulama amacıyla su veremeyecek duruma geldiğini ifade etti. "Ayvalı Barajı'nın depolama kapasitesi 67 milyon metreküp olmasına rağmen şu an sadece 1 milyon metreküp seviyesinde," diyerek bu durumu vurguladı.

Kirişci, her barajda içme suyu kullanımının öncelik olduğunu belirterek, bu barajların korunması gerektiğini bir kez daha ifade etti.

Kahramanmaraş'taki 8 barajda geçen yılın mart ayında yüzde 76,6 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bu yıl yüzde 42,2 oldu.

Kahramanmaraş'taki 8 barajda geçen yılın mart ayında yüzde 76,6 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bu yıl yüzde 42,2 oldu.