Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu özel organizasyon, 2023 yılı boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafları bir araya getiriyor.

Ünlüer, oylamaya katılarak, önemli anların belgelenmesine katkı sağlayan bu çalışmayı desteklediğini ifade etti. Anadolu Ajansı'nın haber ve fotoğraf alanındaki başarısının altını çizen Vali, bu tür etkinliklerin toplumsal hafızayı güçlendirdiğini belirtti.

Bölgedeki önemli gelişmelerin de fotoğraflarla aktarılmasının değerli olduğunu vurgulayan Vali Ünlüer, Kahramanmaraş'ın güzelliklerinin ve kültürel zenginliklerinin de bu oylamada yer bulmasını temenni etti.